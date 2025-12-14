ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଜବାବ ଦେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି

ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ତରରେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ସଂପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଦରକାର' । ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖିବା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜବାର ରଖିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ, ଜୟଦେବ ଜେନା ଓ ଅନନ୍ତ ସେଠୀ । ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ତୁମ ଭଳି ହଜାର ହଜାର କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ପାଇ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି । ଆମେ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖଟୁଛୁ ତମେ ରହୁନ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସକୁ କାହିଁକି ଶସ୍ତା କରୁଛ ? ନିଜ ଝିଅର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଦଳ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେ ତାଙ୍କର ବେପାର କରନ୍ତୁ କି ନୂଆ ଦଳ କରିବାର ଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚିଠି ଲେଖିଲ ତାହା ପଦାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ବୋଲି ସୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ସେଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମିଡିଆକୁ ଆସିବା ଠିକ୍ ହେଲାନି । ମୁଁ ମୋକିମଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଲି ଅନନ୍ତ କହିଥିଲେ । ଜୟଦେବ ଜେନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋକିମଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ । ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଠିକ୍ ହେଲାନି ଭାବୁଛି ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲେନି କହିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ । ଜୟଦେବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାହୁଲ ସାରା ଦେଶ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ଉତ୍ତର ପାଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ବେକାର କଥା ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାମ ସହ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଡା ଜବାବ ରଖିଛି ।
