ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଜବାବ ଦେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି

ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେକଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 14, 2025, 05:17 PM IST

ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଜବାବ ଦେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ତରରେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ସଂପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଦରକାର'ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖିବା ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ ଜବାର ରଖିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ, ଜୟଦେବ ଜେନା ଓ ଅନନ୍ତ ସେଠୀ । ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ତୁମ ଭଳି ହଜାର ହଜାର କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ପାଇ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି । ଆମେ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖଟୁଛୁ ତମେ ରହୁନ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସକୁ କାହିଁକି ଶସ୍ତା କରୁଛ ? ନିଜ ଝିଅର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଦଳ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେ ତାଙ୍କର ବେପାର କରନ୍ତୁ କି ନୂଆ ଦଳ କରିବାର ଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚିଠି ଲେଖିଲ ତାହା ପଦାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ବୋଲି ସୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ

ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ସେଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମିଡିଆକୁ ଆସିବା ଠିକ୍‌ ହେଲାନି । ମୁଁ ମୋକିମଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଲି ଅନନ୍ତ କହିଥିଲେ । ଜୟଦେବ ଜେନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୋକିମଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ । ଖଡ୍‌ଗେଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଠିକ୍‌ ହେଲାନି ଭାବୁଛି ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲେନି କହିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ । ଜୟଦେବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାହୁଲ ସାରା ଦେଶ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ଉତ୍ତର ପାଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ବେକାର କଥା ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାମ ସହ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଡା ଜବାବ ରଖିଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

