ସାର ଅଭାବ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି

ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନଭେମ୍ବର କିମ୍ୱା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି । ରୋଡ୍ ସୋ', ପଦଯାତ୍ରା, ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଭୋଟ୍ ଚୋରି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସମେତ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଗରିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ରାହୁଲ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ସାର ଆଣିବା ଓ ତାହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଟଲା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ଏଥିସହ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ସୁଶାସନ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଠୁ କିଣିବେ ।
