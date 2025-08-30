ସାର ଅଭାବ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି
ସାର ଅଭାବ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କଲେ ପିସିସି ସଭାପତି

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:05 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଅଭାବ ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ । ସାର ଆଣିବା ଓ ତାହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଟଲା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

ଏଥିସହ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ସୁଶାସନ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସାର କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଠୁ କିଣିବେ ।

ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ଦେଇ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନଭେମ୍ବର କିମ୍ୱା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି । ରୋଡ୍ ସୋ', ପଦଯାତ୍ରା, ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଭୋଟ୍ ଚୋରି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ସମେତ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଗରିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ ରାହୁଲ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

