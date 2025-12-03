Advertisement
BJP President Election: କିଏ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜେପି ସଭାପତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା କଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ରେସରେ ଅଛି ଏହିସବୁ ନାମ

BJP President Election: ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ଅନେକ ନାମ ରେସରେ ଅଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସ୍, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ବିନୋଦ ତାୱଡେଙ୍କ ଭଳି ନାମ ମଧ୍ୟ ରେସରେ ରହିଛି।

 

BJP President Election: ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ ବିଜେପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କିଏ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଜ୍ ତକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ସଂସଦ ଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ବିଏଲ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ୟୁପି ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ବିଜେପି ସଭାପତି ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦଳ ଭିତରେ ଲାଗତାର ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନାମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଥାପି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। ବିଜେପି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଚୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ଏହାର ୫୦% ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ବିଜେପି ସଭାପତି ରେସ୍ ରେ ରହିଛି ଏହି ସବୁ ନାମ
ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ବିଜେପିରେ ଏକ ନୂତନ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ନାମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଥାଏ। ୨୦୧୭ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ଚୟନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଭାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତଥାପି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନେକ ନାମ ରେସରେ ଅଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ବିନୋଦ ତାୱଡେ ଆଦି ନାମ ମଧ୍ୟ ରେସରେ ରହିଛି।

ସୋମବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ୟୁପି ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ଦଳିତ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଓବିସି ନେତାଙ୍କ ନାମ ଆଗରେ ଅଛି।

