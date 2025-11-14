​​PM Modi: ବିଜୟ ପାଇଁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଏହା କହିଲେ

PM Modi congratulates Jay Dholakia: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୂଆପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
PM Modi congratulates Jay Dholakia: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ନୂଆପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ପିଏମ୍ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ନାଗ୍ରୋଟା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଦେବଯାନୀ ରାଣା ଜୀ ଏବଂ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଜୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଏହି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।"
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଢୋଲକିଆ ନୂଆପଡା ଉପ-ନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନ୍ ଜିତି ୧୨୩,୮୬୯ ଭୋଟ୍ (ମୋଟ ଭୋଟର ୫୯%) ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଘାସିରାମ ମାଝି (କଂଗ୍ରେସ) ୪୦,୧୨୧ ଭୋଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ୩୮,୪୦୮ ଭୋଟ୍ ସହିତ ବିଜେଡିର ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଅଛନ୍ତି।