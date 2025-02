Delhi Election Result: ବିଜେପିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ଉପରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଦେଲେ, କହିଲେ- ଦିଲ୍ଲୀ ବିକାଶରେ ମୁଁ...

PM Modi on BJP's victory: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିକାଶର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ସୁଶାସନର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆପର ଶାସନକୁ ଏକ 'ଆପଦା' (ବିପର୍ଯ୍ୟୟ) ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜନଶକ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ! ବିକାଶ ଜିତିଲା, ସୁଶାସନ ଜିତିଲା। ବିଜେପିକୁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ! ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞ। ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ; ଏହା ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏହା ସହିତ, ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ।"

Jana Shakti is paramount!

Development wins, good governance triumphs.

I bow to my dear sisters and brothers of Delhi for this resounding and historic mandate to @BJP4India. We are humbled and honoured to receive these blessings.

It is our guarantee that we will leave no…

— Narendra Modi (@narendramodi) February 8, 2025