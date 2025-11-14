Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3003810
Zee OdishaOdisha Politics

Bihar Election Result: ବିହାରରେ NDAର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ?

PM Modi on Bihar victory 2025: ବିହାରରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଶାସନର ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 14, 2025, 05:27 PM IST

Trending Photos

PM Modi Bihar victory 2025
PM Modi Bihar victory 2025

PM Modi on Bihar victory 2025: ବିହାରରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଶାସନର ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଭାବନାର ବିଜୟ। ମୁଁ ବିହାରରେ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​NDAକୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିପୁଳ ଜନାଦେଶ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଏବଂ ବିହାର ପାଇଁ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସମସ୍ତ NDA ଦଳଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "NDA ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଆଣିଛି। ଆମର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଜନତା ଆମକୁ ବିପୁଳ ବହୁମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶାଳ ବିଜୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଆମର NDA ପରିବାରର ସହଯୋଗୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନ, ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜନସାଧାରଣ ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ମନରେ ରଖି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏନଡିଏ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ବିକାଶ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଛକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।"

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PM Modi
ବିହାରରେ NDAର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜାଣନ୍ତୁ..
Nuapada Win
ନୂଆପଡ଼ା ବିଜୟ ମୋହନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ
nuapada bypoll
ନୂଆପଡ଼ାର ନୂଆ ନେତା- ଜୟ ଢୋଲକିଆ, ୮୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହେଲେ ବିଜୟୀ
Bihar election result
ନୀତିଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ; ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ JDU କଲା ଟ୍ୱିଟ୍, ପରେ ଡିଲିଟ୍
Odia News
ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଲଢ଼େଇ- ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ