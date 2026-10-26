Add Zee Business As A Preferred Source
App

କୋଟିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକଙ୍କ ଚିଠି

କୋରାପୁଟ କୋଟିଆରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଇଣ୍ଟରଫେର୍ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 26, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 04:28 PM IST
କୋଟିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକଙ୍କ ଚିଠି
Image Credit: ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ଜନିତ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Network:Zee ସହ ଯୋଡ଼ିହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଆନାଲିଷ୍ଟ କୋମଲ ନାହଟା,ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ
2
3
4
5