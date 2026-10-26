କୋଟିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକଙ୍କ ଚିଠି

କୋରାପୁଟ: କୋଟିଆର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନେଇ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ଜନିତ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗିର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ତଥା କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ଉପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୋଟିଆର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅନିଶ୍ଚିତତା କିମ୍ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ବିନା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସରକାରୀ ସେବା, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ, ଆଇନଗତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଏବଂ କୋଟିଆରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେପରି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି।
ଏହା ସହିତ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଗଠିତ ୧୬ ଜଣିଆ କୋଟିଆ କମିଟିର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହି ବିଷୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବୈଧ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ରିପୋର୍ଟ- ନିରୋଜ ଶତପଥୀ