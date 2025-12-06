Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3031417
Zee OdishaOdisha Politics

Odisha Politics: ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ୨ ପୁଅ

ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ୨ ପୁଅ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ ଏବଂ ପ୍ରଣିତକାନ୍ତି ସାମଲ । ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 06, 2025, 05:03 PM IST

Trending Photos

Odisha Politics: ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ୨ ପୁଅ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟ୍‌କା । କାରଣ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ୨ ପୁଅ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ ଏବଂ ପ୍ରଣିତକାନ୍ତି ସାମଲ । ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ୨ ପୁଅ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଥିଲା ଦୁଇଟି ଝଟକା । ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ମିଳା ନାୟକ ।

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜ ନାଁରେ ଭେଣ୍ଡର ଖୋଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେଡି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁମତୀ ସେଠୀ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ସୁମତୀ ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ketu transit 2026: ନୂଆ ବର୍ଷରେ ୫ ରାଶିରେ କେତୁଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ

Also Read- ୫ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୯୪୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India vs South Africa T20I Series
ବାରବାଟୀ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପୂରା ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ୨ ବଡ଼ ଖେଳାଳି
Odia News
ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ SHG ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡା
business ideas
ମାତ୍ର ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏହି ବିଜନେସ, ଘରୁ ଥାଇ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା
top 10 news today
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ OSSTET ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
OSSTET 2025
OSSTET 2025 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ BSE ଜାରି କଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି