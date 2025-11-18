Advertisement
Prashant Kishor: ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବେ ପିକେ? ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଜନସୁରାଜ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ

Prashant Kishor: ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତେ, ତେବେ ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକେ ଏହା ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।

 

Prashant Kishor on Retirement: ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାର ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଜିତିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ରାଜନୀତି ଛାଡିଦେବେ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜନତା ଦଳ (ୟୁନାଇଟେଡ୍) ୮୫ ଆସନ ଜିତିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପିକେ ନିଜ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବେ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା। ପିକେ ନିଜେ ଏବେ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି।

ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଜନ ସୂରାଜ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପିକେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବାର ଦାବି ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ପିକେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୁଁ କେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବି?" ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବିହାର ଛାଡିବି କିମ୍ବା ବିହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ବନ୍ଦ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋ କଥାରେ ଅଟଳ।" ପିକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧.୫ କୋଟି ପରିବାରକୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ବିହାର ଛାଡିବେ।

ପିକେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ୧.୫ କୋଟି ପରିବାରକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ସେ ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ।

ପିକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପଳାଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ନୀତିଶ ସରକାର ଟଙ୍କା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବିକା ଦିଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧରାପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଭୋଟ ଦିଅ, ତେବେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବ।"

