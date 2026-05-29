ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବର୍ଷିଲେ ପ୍ୟାରୀଙ୍କ ଝିଅ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅପରେସନ ମିଡ୍ନାଇଟର ୧୪ ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତଃ ପ୍ୟାରୀ ମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ସିକ୍ତା । ଅପରେସନ ମିଡ୍ନାଇଟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବିଜେଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ।
ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିକ୍ତା ପତି । ବିଜେଡିରେ ନ ମିଶିଥିଲେ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ବିପଦ ଥିଲା । ଆମ ପାଇଁ ମେ ୨୯ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦିନ, ଏବେ ଆମ ପରିବାର ଏକା । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବିଜେଡି ସରକାର ପରିବାରକୁ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ । ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦୦ରୁ କୋଟିଏରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ପ୍ୟାରୀ । ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିବା ହଇରାଣର ଅଭିଶାପ ବିଜେଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । ନବୀନ ନିଜେ ସବୁ କରି କେବଳ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଠା ବୋଳିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଚୌକି ପାଖାପାଖି କିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଦା କରନ୍ତି । ସେ ସମୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ୟାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।
