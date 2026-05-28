CBSE ପରୀକ୍ଷାରେ OSM ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

NEET-CBSE ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୋଷ କମିବ ନାହିଁ।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ-ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି । CBSE ପରୀକ୍ଷାରେ OSM ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ । ନାଁ ବଦଳାଇଥିବା COEMPT କମ୍ପାନୀକୁ କିପରି OSM କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପଚାରିଛନ୍ତି । ‘ପୁରୁଣା ନାଁ -Globarena କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲା ସେହି କମ୍ପାନୀ’ । ‘କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏପରି କଲେ, କାହିଁକି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କଲେନି’ । COEMPT ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ ପଚାରିଲେ ରାହୁଲ । ‘ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ PM ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବାର ଥିଲା’ । ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ତାଙ୍କ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ହାରିବାରୁ ରାହୁଲ ହତୋତ୍ସାହିତ କହିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।
NEET-CBSE ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୋଷ କମିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ "ହତାଶ" ଏବଂ "ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଗତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ, ଆପଣ ଯେତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅପରାଧ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୋତେ ୧୮.୫ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବ ନାହିଁ।"
Also Read- ଅଖିଳେଶ୍ବର ସିଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIG, ବିଶାଲ ସିଂ STF ଡିଆଇଜି
Also Read- PPF Extension Rules: ପରିପକ୍ୱତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ PPFରେ ନିବେଶ ଜାରି ରଖିପାରିବେ? ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ