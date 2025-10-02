Rahul Gandhi News: କଲମ୍ବିଆରେ ଏପରି କଣ କହିଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ? କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲା ବିଜେପି

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଲମ୍ବିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମେଡେଲିନର EIA ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପି-ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା 'କାପୁରୁଷତା ପୂର୍ଣ୍ଣ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥ
Rahul Gandhi Colombia Visit: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଲମ୍ବିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମେଡେଲିନର EIA ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପି-ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା 'କାପୁରୁଷତା ପୂର୍ଣ୍ଣ' ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛି। ବିଜେପି ଏହି ବୟାନ ଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଯାଇ ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
କଲମ୍ବିଆରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ?
କଲମ୍ବିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପଦରେ ଅଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମାଜର କିଛି ବର୍ଗକୁ ଦମନ କରାଯାଉଛି। ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ।" ରାହୁଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଚୀନ୍ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଦି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।"
ବିଜେପି-ଆରଏସଏସ ଚିନ୍ତାଧାରା କାପୁରୁଷତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଆଧାରିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଲମ୍ବିଆରେ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, "ଏହା ବିଜେପି-ଆରଏସଏସର ସ୍ୱଭାବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥରେ କହିଥିଲେ, 'ଚୀନ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଲଢ଼ିପାରିବି?' କାପୁରୁଷତା ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୂଳରେ ଅଛି।"
ବିଜେପି କ’ଣ କହିଛି?
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଲମ୍ବିଆରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିଜେପି ନେତା ଗୌରବ ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ଏହା କରିଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଦନାମ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଏବେ କଲମ୍ବିଆରେ ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଉପହାସ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ଷମତା ହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଶପ୍ରେମ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆପଣ ଭାରତ ମାତାକୁ ବଦନାମ କରିବାର ସାହସ କିପରି କରନ୍ତି?"