Rahul Gandhi: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ଛାଡି ଜର୍ମାନୀ ଯିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବିଜେପି କହିଲା- ବିଦେଶୀ ନାୟକ

Rahul Gandhi News: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି। ଏହା ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 10, 2025, 05:38 PM IST

Rahul Gandhi News: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି। ଏହା ୧୯ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଛାଡି ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ "ବିଦେଶୀ ନାୟକ" ବୋଲି କହିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ୧୭ ଡିସେମ୍ବରରେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନରେ ଓଭରସିଜ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସେଠାରେ ସେ ୟୁରୋପର କଂଗ୍ରେସ ଓଭରସିଜ୍ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଶହଜାଦ ପୁନାୱାଲା କହିଛନ୍ତି, "ପୁଣି ଥରେ, ବିଦେଶୀ ନାୟକ ଯାହା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତଥାପି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ମାନୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ।"

କାହିଁକି ଜର୍ମାନୀ ଯାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ?
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ କଂଗ୍ରେସ (IOC) ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦଳର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। IOC କହିଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ବର୍ଲିନରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏଠାରେ ୟୁରୋପର IOC ନେତାମାନେ NRI ପ୍ରସଙ୍ଗ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଏବଂ ଦଳର ଆଦର୍ଶଗତ ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ।

IOC ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସଭାପତି ଔସଫ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ ମନେ କରୁଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସାମ ପିତ୍ରୋଦା, ଡକ୍ଟର ଆରତୀ କୃଷ୍ଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ।"

 

