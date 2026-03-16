Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:22 PM IST

RajyaSabha Election: ୧୦ ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ସୂଚନା !

Rajya Sabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ୧୦ ବିଧାୟକ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି । କଂଗ୍ରେସର ୩ ଜଣ ଓ ବିଜେଡିର ୫ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି, ସୋଫିଆ, ରମେଶ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ସମୟରେ ବିଜେଡିରୁ ଚକ୍ରମଣି, ସୌଭିକ, ସୁବାସିନୀ, ଦେବୀରଂଜନ, ନବଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ସନା ଓ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କର ବାପାମାନେ ଜେଲ୍‌ରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଘୋଡ଼ା ବେପାର କରୁଛି କହିଥିଲି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ।

କଂଗ୍ରେସରୁ ୩ କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି କହିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ । ରମେଶ, ସୋଫିଆ, ଦାଶରଥି କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଟେଲିଫୋନ୍‌ରେ AICCକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି. ।ଏହାପରେ ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେବୁ ।

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଂଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଭୋଟ୍‌ ଦେଇଛି । ବିଜୁ ଲିଗାସୀକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଭୋଟ୍‌ ଦେଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ସହ ବିଜେଡିର ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ମତଦାନ କରିଛି । ମୋତେ ଦତ୍ତେଶ୍ବର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୋଟ୍‌ ଦେବାକୁ କୁହାଗଲା ।

କ୍ରସ୍‌ ଭୋଟିଂକୁ ମାନି ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ୍‌ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍‌ ଦେଇଛି । ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହେଲେ ମୋତେ କଲେନି କାହିଁକି ବୋଲି ସୌଭିକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ନିବାସ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧିତ । ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଛି ବାପା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ । ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥିଲା ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି । ମିଡ୍‌ ନାଇଟ୍‌ ଅପରେସନ କଲା କିଏ ଦାଗ କାହାଠି ଲାଗିଲା ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡାଇଲା କିଏ ? ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ ଦୋଷ ମୁଣ୍ଡାଇଲା କିଏ ? ୨୯ ବର୍ଷ ହେଲା ବାପା ବିଜେଡି ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ବ ଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୌଭିକ କହିଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

