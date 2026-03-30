ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଛାଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ X ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମୋର ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିନମ୍ର। ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ X ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ ସାହସ, ତ୍ୟାଗ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଦେଶପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ୍ ନେତା ନ ଥିଲେ, ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଦେଶର ହିତପାଇଁ ସାହସିକ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ପରିଚିତ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା, ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ । ସରକାରୀ ପଦବୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ବି ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ । ସେ ସେହି ଅସାଧାରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ସେବା ସାର୍ବଜନୀନ ପଦବୀ ବାହାରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜାତିର ବୃହତ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନକୁ ଢିଲା ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ହ୍ରାସ କରିବା ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଗଭୀର ଅସମ୍ମାନଜନକ। ଇତିହାସ, ସରକାର କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେହି ବିତର୍କ କରିପାରିବେ - କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ସାଧୁତା କିମ୍ବା ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଟଳ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ସେ ଗର୍ବର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୋଇଥିଲା - କେବେ ଦ୍ୱିଧା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଜୁ ବାବୁ ଗର୍ବ, ଐତିହ୍ୟ, ପରିଚୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଗମ୍ଭୀରତାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଉଚିତ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭାରତର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଗର୍ବିତ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ମନେ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଛନ୍ତି ।
