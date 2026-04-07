ନବୀନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରୋକ୍ଷ ନିଶାନା କଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ

Odisha Politics: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରୋକ୍ଷ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଏ, ନବୀନ ବାବୁ ରାଜ୍ୟରେ ୨୪ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ଭାବେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିଲେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ । ୨୪ ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ କିପରି ଅଛନ୍ତି ତାହା ନବୀନ ଜାଣି ପାରିବେ ।
ବିରୋଧୀଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ନେତା ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଦ୍ବାର ଖୋଲା ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବୁ । ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ବି ସଭାପତି ଏବଂ ସାଂସଦ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମିଳିତ ସରକାର ଥିଲା । ଏବେ ଏକାକୀ ସରକାର ରହିଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ମନମୋହନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
