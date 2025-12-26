Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3054268
Zee OdishaOdisha Politics

Odisha Politics: ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

 ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ନବୀନଙ୍କୁ ଏକ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ଯଦି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୃହରେ ମୁଲତବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 26, 2025, 03:24 PM IST

Trending Photos

Odisha Politics: ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧିଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୃଢ ଜବାବ ରଖିଛି । ନବୀନଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ନବୀନଙ୍କୁ ଏକ ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ଯଦି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୃହରେ ମୁଲତବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ସର୍ବଦା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଜନସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି । ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ବିଜେପିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ହେଲେ ଆମେ ବିଜେଡିକି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନୁ । ବିଜେଡି ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ରଖି ପାରୁନି, କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନେତା ବିଜେପି ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । କ୍ଷମତା ହେଉଛି ଫେଭିକଲ୍‌ ଯାହା ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ନବୀନ ସବୁବେଳେ ନେତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ହେଲେ କେବେ କାହାକୁ ତିଆରି କରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୁଜାରୀ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଜି ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଶାସକ ଦଳକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲେ ବିକାଶ କାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ୧୮ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉନି । ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହି ସାର ନମିଳିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନି ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ । ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ସମାଜ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଇନ୍‌ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ନ କହିବା ଭଲ କାରଣ ମହିଳା ଅତ୍ୟାଚାର ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି । ଏପରିକି ନାବାଳିକାମାନେ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ । ବିଜେଡି ଅଛି ଓ ଶହେ ବର୍ଷଯାଏଁ ରହିବ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ । କିଛି ଦଳ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଅଛି ଓ ରହିବ । ବିଜେଡି ଶହେ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ବର ହୋଇ ରହିବ । ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ନେତା ଥିବା ଦଳ ନୁହେଁ ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଓ ଗର୍ବ । ବିଜୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ବିଜେଡି  ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ୧୯୯୭ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଏହି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଏହି ରାଜନୀତିକ ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାନପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଗଢ଼ା ହେବା ଦିନଠାରୁ ନବୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଏହି ଦଳକୁ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘ କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ଏହିଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ୨୯ ବର୍ଷରେ ଯେତେବଳେ ବିଜେଡି ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ନଥିଲେ ବି ଦଳକୁ ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରେ ନବୀନ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଶର ଏକ ସଫଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ୧୯୯୭ ମସିହାରୁ ଆମେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିଆସୁଛୁ। ସେବା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସଂଗ୍ରାମ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିକାଶ ଆମର ପରିଚୟ। ୨୦୦୦ରୁ ୨୦୨୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ଇତିହାସର 'ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ' ଥିଲା। ଆମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କ୍ଷୁଧା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଲଢ଼ିଛୁ ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛୁ। ମା’ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛୁ, ଚାଷୀର ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇଛୁ ଏବଂ 'ବିଏସକେୱାଇ' ପରି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Jio Plan: ୧୧ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ! ଜିଓର ଏହି ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନରେ...

Also Read- Ollywood News: ୨୦୨୫ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୪୦ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Vaibhav Suryavanshi
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର
Ollywood News
Ollywood News: ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ ବାବୁସାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ'
Ola Uber New Rule
Ola Uber New Rue: ମହିଳାଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର,Ola-Uber ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିଲେ ସରକାର!
BJD foundation day
BJD Foundation Day: ରାଜନୀତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ନବୀନ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ
Rajinikanth Jailer 2
Rajinikanth Jailer 2: ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ରଜନୀକାନ୍ତ ଫିଲ୍ମ 'ଜେଲର ୨', ଏହି ୨ ସୁପରଷ୍ଟାର୍