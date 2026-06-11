Add Zee Business As A Preferred Source
App

CMOରୁ ଫାଇଲ୍‌ ଗାଏବ; ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ତତ୍‌କାଳୀନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ଫେରିଥାନ୍ତା ପ୍ରମାଣ ରହିଥାନ୍ତା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଫାଇଲ୍‌ ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍‌ । ଏହା ଭୁଲବଶତଃ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏପଟସେପଟ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଫାଇଲ୍‌ ମିଳିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 11, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:55 PM IST
CMOରୁ ଫାଇଲ୍‌ ଗାଏବ; ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news56 min ago
2
Weekly Horoscope1 hr ago
3
Soumya murder case Odisha1 hr ago
4
Ollywood2 hrs ago
5
Strait of Hormuz Attack2 hrs ago