Rohini Acharya: ରାଜନୀତି ଛାଡିବା ସମେତ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ ଲାଲୁଙ୍କ ଝିଅ

Rohini Acharya quits politics: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପରିବାର ଉଭୟ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 15, 2025, 04:03 PM IST

Rohini Acharya Quits Politics

Rohini Acharya quits politics: ନିର୍ବାଚନରେ ଲାଲୁ ପରିବାରକୁ ବିହାରବାସୀ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପରିବାର ଉଭୟ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲାଲୁ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳ ଏବଂ ପରିବାର ଉଭୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।

ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ରୋହିଣୀ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବ ଏବଂ ରମିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ନିଜ ଉପରେ ନେଉଛି।

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଏପରି ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ, ସେ X ରେ ସମାନ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ରୋହିଣୀ ଲେଖିଥିଲେ, "ମୁଁ ଝିଅ ଏବଂ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏହା କରିବି। ମୋର କୌଣସି ପଦବୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ବାକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସର୍ବୋପରି।"

Also Read: Bihar Election Result: ୫ଟି ଆସନ ଜିତି ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ? JDU ଏବଂ RJDକୁ ଦେଲା ଅଫର୍

ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ରୋହିଣୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରୋହିଣୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ପରିବାର ଉଭୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ।

ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜରିଆରେ ରାଜନୀତି ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆରଜେଡିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ ସାରଣରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ରାଜୀବ ପ୍ରତାପ ରୁଡି ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏତେ ସମ୍ମାନଜନକ ଆସନ ହାରିବା ପରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।

Also Read: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସ୍ପେଶାଲ୍‌ OTET-୨୦୨୫ ଫଳାଫଳ, ଏପରି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ

 

