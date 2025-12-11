ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠି, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା

ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖିବା ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ସୁର ରାଉତରାୟ, ଜୟଦେବ ଜେନା ଓ ଅନନ୍ତ ସେଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ଚିଠି ଲେଖିବା ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ସୁର ରାଉତରାୟ, ଜୟଦେବ ଜେନା ଓ ଅନନ୍ତ ସେଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମ ଭଳି ହଜାର ହଜାର କୋଟିପତି ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରୁ ଟିକେଟ ପାଇ ବିଧାୟକ ଥିବାରୁ ଲୋକ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି । ଆମେ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖଟୁଛୁ ତମେ ରହୁନ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସକୁ କାହିଁକି ଶସ୍ତା କରୁଛ ? ନିଜ ଝିଅର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଦଳ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସେ ତାଙ୍କର ବେପାର କରନ୍ତୁ କି ନୂଆ ଦଳ କରିବାର ଥିଲେ କରନ୍ତୁ
ଯଦି ଚିଠି ଲେଖିଲ ତାହା ପଦାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା ବୋଲି ସୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅନନ୍ତ ସେଠୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମିଡିଆକୁ ଆସିବା ଠିକ୍ ହେଲାନି । ମୁଁ ମୋକିମଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଲି ଅନନ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ଜୟଦେବ ଜେନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋକିମଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ । ଖଡ୍ଗେଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଠିକ୍ ହେଲାନି ଭାବୁଛି ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିଲେନି କହିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ । ଜୟଦେବ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାହୁଲ ସାରା ଦେଶ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ଉତ୍ତର ପାଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ବେକାର କଥା ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନାମ ସହ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ।
Also Read- Weekly horoscope: ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ରୁ ୨୧ ନୂଆ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ଭାଗ୍ୟଫଳ
Also Read- Salary And Arrears Hike: ଦରମା ଓ ଏରିୟର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଲେ ଏମିତି