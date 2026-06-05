ବିଜେଡିକୁ ବଡ ଝଟକା, ବାଲିଗୁଡାରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏକାଧିକ ନେତା

ବାଲିଗୁଡ଼ା NAC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ୧୧ କାଉନସିଲର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିବା ୨ ନେତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଗୁଡା ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ହୋଇଛି । ଏକାଧିକ ନେତା ଆଜି ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡ଼ା NAC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ୧୧ କାଉନସିଲର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିବା ୨ ନେତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ୧୧ଜଣ କାଉନସିଲର । ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, କ. ନୂଆଗାଁ ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, କ. ନୂଆଗାଁ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଓ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିଜେଡି ସା. ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଜାଳି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ନେତା । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ୨ ନେତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।
Also Read- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କଲେ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ
Also Read- Divorce settlement: ଛାଡପତ୍ର ମାମଲାରେ ୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମହିଳା