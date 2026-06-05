Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238606
Zee OdishaOdisha Politicsବିଜେଡିକୁ ବଡ ଝଟକା, ବାଲିଗୁଡାରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏକାଧିକ ନେତା

ବିଜେଡିକୁ ବଡ ଝଟକା, ବାଲିଗୁଡାରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏକାଧିକ ନେତା

ବାଲିଗୁଡ଼ା NAC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ୧୧ କାଉନସିଲର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିବା ୨ ନେତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 07:29 PM IST

Trending Photos

ବିଜେଡିକୁ ବଡ ଝଟକା, ବାଲିଗୁଡାରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏକାଧିକ ନେତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିଗୁଡା ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ହୋଇଛି । ଏକାଧିକ ନେତା ଆଜି ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡ଼ା NAC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ୧୧ କାଉନସିଲର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିବା ୨ ନେତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ୧୧ଜଣ କାଉନସିଲର । ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, କ. ନୂଆଗାଁ ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ, କ. ନୂଆଗାଁ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଓ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବିଜେଡି ସା. ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଜାଳି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ନେତା । ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ୨ ନେତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ  ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

Also Read- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କଲେ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Divorce settlement: ଛାଡପତ୍ର ମାମଲାରେ ୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମହିଳା

 

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ବିଜେଡିକୁ ବଡ ଝଟକା, ବାଲିଗୁଡାରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଏକାଧିକ ନେତା
Bhubaneswar Weather
Bhubaneswar Weather: ତତଲା କଡେଇ ଓଡ଼ିଶା, ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ନେଉଛନ୍ତି
Odia News
Divorce settlement: ଛାଡପତ୍ର ମାମଲାରେ ୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମହିଳା
Odia News
ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ଣର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର