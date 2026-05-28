Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3231648
Zee OdishaOdisha Politicsବିଜେଡି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର

ବିଜେଡି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର

ଶ୍ରୀମୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଯେଉଁଠି ସଭାପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଟୁକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେକି ଧରନ୍ତି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 08:24 PM IST

Trending Photos

ବିଜେଡି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୋକଠୋକ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ । ଆଜି ପୁଣିଥରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ।

ଶ୍ରୀମୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଯେଉଁଠି ସଭାପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଟୁକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେକି ଧରନ୍ତି। ଏଭଳି ନଜିର ଆଉ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନଥିବେ । ଡିଏମକେ, ଶିବସେନା, ଟିଏମସି, ଆରଜେଡି, ଟିଭିକେ, ଟିଡିପି ଭଳି ଦଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସରକାରରେ ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲେ, କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା କହି କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଉଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଆ ପେଟରେ ଲାତ ମାରୁଥିଲେ । ଏପଟେ ଆମ ଯୁବକ କାମଧନ୍ଦା ନପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେପଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଠିକାଦାରମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ମାଲେମାଲ୍ ହେଉଥିଲେ ।

Also Read- CBSE ପରୀକ୍ଷାରେ OSM ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ଅଖିଳେଶ୍ବର ସିଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIG, ବିଶାଲ ସିଂ STF ଡିଆଇଜି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rahul Gandhi
CBSE ପରୀକ୍ଷାରେ OSM ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
Zilla Parishad Office
Zilla Parishad Office: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ମହିଳା ୱାସ ରୁମରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ସିକ୍ରେଟ କ୍ୟା
Odisha Police
ଅଖିଳେଶ୍ବର ସିଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ DIG, ବିଶାଲ ସିଂ STF ଡିଆଇଜି
Odia News
ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ ଉଡ଼ିଲା ଛପର
Char Dham yatra
Char Dham Yatra 2026: ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି ଶେଷ ଯାତ୍ରା, ୩୯ ଦିନରେ ୧୦୫ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍