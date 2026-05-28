ବିଜେଡି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୋକଠୋକ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ । ଆଜି ପୁଣିଥରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ।
ଶ୍ରୀମୟୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଧହୁଏ ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଯେଉଁଠି ସଭାପତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଟୁକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କୁ ଟେକି ଧରନ୍ତି। ଏଭଳି ନଜିର ଆଉ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନଥିବେ । ଡିଏମକେ, ଶିବସେନା, ଟିଏମସି, ଆରଜେଡି, ଟିଭିକେ, ଟିଡିପି ଭଳି ଦଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସରକାରରେ ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲେ, କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା କହି କୋଟିକୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଉଥିଲେ ଆଉ ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଆ ପେଟରେ ଲାତ ମାରୁଥିଲେ । ଏପଟେ ଆମ ଯୁବକ କାମଧନ୍ଦା ନପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେପଟେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଠିକାଦାରମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ମାଲେମାଲ୍ ହେଉଥିଲେ ।
