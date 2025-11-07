ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, କହିଲେ...

ଶ୍ରୀମୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଆନ୍ତେ?
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନୂଆପଡା ଗସ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କିଛି ବିମାନଯାତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନବୀନଙ୍କ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀମୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଆନ୍ତେ? ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଭାବରେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କ'ଣ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଏପରି ବାହାରକୁ ପଠାଇପାରିବେ ? ଏହା କେବଳ ରାଜନୀତି କଥା ନୁହେଁ ବରଂଏହା ମାନବିକତାର କଥା । ଆମର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନର କଥା ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବିଜେଡି ଛାଡିବା ପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର । ସେ ସିଧାସଳଖ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମେତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ।
Also Read- 8th Pay Commission: ବୋନସ୍, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଏବଂ DA ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ଜାଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍
Also Read- Gold Rate: ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କମିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦ ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ