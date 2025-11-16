ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ

ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଭୋଟ ମେସିନ୍ରେ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଫଳାଫଳକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ କହିଛନ୍ତି ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ନେଇ ବିଜେଡି ଆଣିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ । ବିଜେଡି ଟିକଟରୁ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ।
ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଭୋଟ ମେସିନ୍ରେ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଫଳାଫଳକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ କହିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ସଂଧ୍ୟା ୫ରେ ୭୫% ତାପରେ ୭ଟାରେ ୭୭% ମତଦାନ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ଦିନ ୧୦ଟାରେ ୮୧% ଓ ୧୨ଟାରେ ୮୩.୪୫% କହିଲେ । ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସ୍ବାଧୀନତା ପରଠୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭୋଟିଂ ପ୍ରତିଶତ ୭୦% ଭିତରେ ରହିଛି । ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଣ ହେଲା ୪୧ଟି ବୁଥ୍ରେ ୯୦%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ବୋଲି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
Also Read- କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଗିଡିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ? AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଲିଉଡର ୨ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଳାକାର
Also Read- Weekly Tarot Reading: ନଭେମ୍ବର ୧୭ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ମାଳବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ପଢନ୍ତୁ ନିଜ ରାଶିଫଳ