Add Zee Business As A Preferred Source
App

କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି- ଜୁଏଲ ଓରାମ

ଏଇ ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେଇ ଗଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏ ପାର୍ଟି ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛି । ପାର୍ଟି ମୋତେ ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 28, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:02 PM IST
କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି- ଜୁଏଲ ଓରାମ
Image Credit: ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବିନି ବୋଲି କହିଥିଲି ହେଲେ ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ବୋଲି ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Earthquake: ଚୀନ୍‌ରେ ୫.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ!
2
3
4
5