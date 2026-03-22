Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3149981
Zee OdishaOdisha Politics

ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ

ସୌଭିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅପମାନକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ । ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ତାହାଲେ ସାମ୍ନା କରିବି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 22, 2026, 04:07 PM IST

Trending Photos

ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ

Odisha Politics: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସିଧା ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ୍‌ ବିଶ୍ବାଳ । ସୌଭିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅପମାନକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ । ଯଦି ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୁଳି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ତାହାଲେ ସାମ୍ନା କରିବି ।

ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସୌଭିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ବିଧାନସଭା ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି । ମୋତେ ନିଲମ୍ବନ ନୁହେଁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ବେଶି ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି । ବାପାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାରର ୫ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ନବୀନ ନିବାସରୁ ଡାକରା ଆସିଥିଲା । ଭାବିଥିଲି ମୋତେ ବାପାଙ୍କ ବାବଦରେ ଡାକି କିଛି କହିବେ ବୋଲି । ମାତ୍ର ମୋତେ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଛୁଆଁଇ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ମୁଁ ସିଧା ମନା କରିଥିଲି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଇ ପାରିବିନି ମୋ ବାପା ନେବେ । ଏଥିସହ ସୌଭିକ ନବୀନ-ପ୍ୟାରୀ-ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

Also Read- ବିଏଡ୍‌, ଏମ୍‌ଏଡ୍‌, ବିଏଚଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- 8th Pay Commission: DA ଗଣନା ଫର୍ମୁଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କି? ପ୍ରଭାବ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନରେ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Politics
ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ସହ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରାବାଜି ଓ
Education news
ବିଏଡ୍‌, ଏମ୍‌ଏଡ୍‌, ବିଏଚଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି
Odisha news
Odisha News: ଘୋଷଣାରେ ସୀମିତ ସମ୍ବଲପୁର ଅବହେଳିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ: ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ
Odisha news
ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରାମସଭା