ସମ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରେ ଦୁଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ !

୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମେରୁ ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତଥାପି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଜଣ ନେତା ହେଲେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତେକୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସାଧାରଣ ମିଡିଆଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:23 PM IST

Odisha Politics: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ଦୁଇଜଣ ନେତା କାହାଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରାଜିତ ହେବାରୁ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅମଲାରୁ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ସାଂସଦ। ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମେରୁ ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତଥାପି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାରେ ସେମାନେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଜଣ ନେତା ହେଲେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତେକୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସାଧାରଣ ମିଡିଆଠୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। 

୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୪ ଯାଏ ଏ ଦୁଇଜଣ ବିଜେଡିରେ ବେଶ୍‍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ସଂସଦରେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଭାବରେ। ସଚିବ ପଦବୀରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କରି ଇଙ୍ଗିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ନାଚୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଉତ୍କଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଛି ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଯୋଗ ଦିଅ ତା‘ପରେ ରାଜନୀତି କ’ଣ ତାହା ଜାଣିବ। ବାବୁ ୨୦୨୩ ଦଶହରା ଦିନ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତା’ ପରଠୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ କେହି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶବ୍ଦଟିଏ କହିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ କହିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକ ପଙ୍କରେ ଏମିତି ପୋତି ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଯାଏ ସେମାନେ ସେ ପଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି।

ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକଳନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏକଦା ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ବୋଲି ବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବରୁ ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ‘ଡାଉନ୍‍ ବଟ ନଟ ଆଉଟ୍‍’ ବୋଲି କହିଲେ। ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ସେ ଆଉ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛରେ ତାଙ୍କର କାରନାମା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ନେତାଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିଲେ। ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରସାରିତ ହେବାରୁ ଖୋଦ ନବୀନ ଆସି ସଫେଇ ଦେଲେ ଯେ, ଦଳର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ କାମ ଅତୀତରେ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରୋଷ ଅଯୌକ୍ତିକ।

ନବୀନଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ପରେ କିଛିଦିନ ଦଳରେ ନୀରବତା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ ଦିନ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଲୋଭ ଏତେ ବଢ଼ିଛି ଯେ, ସେ ବିଜେଡି ଦିଅଁଙ୍କୁ ତ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ଖଟୁଳି ବି ଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ସେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅକ୍ତିଆର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସୁପ୍ରିମୋ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଦଳକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଖୋଦ୍‍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଲାଗି ସବୁ ଯୋଜନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ନବୀନ ନିବାସ ଏକ ଐତିହାସିକ ଗୃହ। ଏହା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏ ନିବାସରେ ବିଜୁବାବୁ ରହୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଏ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ବିଜୁଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୀତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିଲା। ବିଜୁଙ୍କ ପରେ ନବୀନ ଏଠାରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ସେ ୨୫ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଭା, ନେତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୃହ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଏହାକୁ ଅକ୍ତିଆାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 

ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଶ୍‍ ହେଉଛି ସେ ହେଲେ କିଟ୍‍ ଓ କିସ୍‍ର ସଂସ୍ଥାପକ ଡ. ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ।  ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଭାବେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ପରିଚୟ।

୨୦୨୪ରେ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସେ ପରାଜିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯାଇ ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ। ବାବୁଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖି ସନ୍ନ୍ୟାସର ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ସେ, ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଥିବା କହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ନିକଟରେ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଏକ ଖବରକାଗଜରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଡ. ସାମନ୍ତ  ସାଧାରଣ ପାଠକଙ୍କୁ କମ୍‍ ଆହରଣକୁ ସୁର ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଦେବା ଓ କମ୍‍ ଗ୍ରହଣକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବୋଲି ବତାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ‘କମ୍‍ ନେବା ଓ ବେଶୀ ଦେବା’ ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

କିଛି ତଥ୍ୟ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଏହି ଆଦର୍ଶଗତ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଓ କାମ ସମାନ ନୁହେଁ ଅଥବା ସେ ଯେ ଛଳନାକାରୀ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ।  ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ୨୦୧୬-୧୭ ମସିହାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ କିଟ୍‍ ଓ କିସ୍‍ ୧୮ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରି ରଖିଛି। ଅନେକ ଦିନ ଏହା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଭାବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍‍ ଗ୍ରୀନ୍‍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‍ରେ ଚାଲିଲା। ପରେ ଏନ୍‍ଜିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏଭଳି ବେଆଇନ ଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ନଥିଲା। ବରଂ ସେହି ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଊଠିଥିଲା ଖେଳପଡ଼ିଆ, ଘର ଓ ବଗିଚା। 

ଏବେ କିସ୍‍ ଓ କିଟତ ୨୫ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଜମି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ଯାହା ପାଖରେ ଏତେ ଜମି ରହିଛି। 

ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ କିଟ ଓ କିସ୍‍ ୩୦ ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନେଇ ସରକାର ଜାଣି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ  ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଭିତରେ ମାସ ମାସ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦେଶର କୌଣସି ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏଯାଏ ଆସି ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ  ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ନୁହେଁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 

ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍‍ ୨୦୨୪ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ୧୦ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଇଡ୍‍କୋର ୮୨ ଏକର ଜମିକୁ ବିନା କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରରେ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ମାଡ଼ିବ ସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇଡକୋ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ୭ ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ରହିଛି ୮୯ ଏକର ଜମି। ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, କେମିତି ହେଲା ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେତିକି ମଇଳା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଯିଏ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ପୁରୋଧା।

୨୦୧୪ ମସିହାରେ ତତ୍‍କାଳୀନ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଟ ପକ୍ଷରୁ ୧୪ ଏକର ଜମି ବେଆଇନ ଅଧିଗ୍ରହଣ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆରୋପିତ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ସେ ନିଜେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ନୀଜ ନାଁକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଣିବା ନାଇୋ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ହଟି ନାହାନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ।  ପ୍ରାୟ ୧ ଏକର ଜମି ଘରୋଇ ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା। ଏହା କ’ଣ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଲକ୍ଷଣ? ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ନୂହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଏପରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ  ଅଚ୍ୟୁତ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ସମୟରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

