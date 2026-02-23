Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3120038
Zee OdishaOdisha Politicsବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ମିଶିଲେ ସୁନାବେଡ଼ା ଚେୟାରମ୍ୟାନ

ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ମିଶିଲେ ସୁନାବେଡ଼ା ଚେୟାରମ୍ୟାନ

ପଦ୍ମ ଧରିଲେ କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:21 PM IST

Trending Photos

ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ମିଶିଲେ ସୁନାବେଡ଼ା ଚେୟାରମ୍ୟାନ

Odisha Politics: ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ପଦ୍ମ ଧରିଲେ କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ କର୍ମୀ । କାଉନସିଲର, ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତିସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସଭିଏଁ ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଜିତ ଦାସ । ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଅଭିଜିତ ଦାସ । ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦ୍ମ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ବାପାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ବପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ।

Also Read- Mangal Gochar 2026: ମଙ୍ଗଳ ଚଳନ ପ୍ରଭାବ, ୬ ରାଶିକୁ ମିଳିବ ଲାଭ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ୪୦ ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sunabeda
ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ମିଶିଲେ ସୁନାବେଡ଼ା ଚେୟାରମ୍ୟାନ
top 10 news today
Top 10 News: ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ବଡ ସୂଚନା, ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odia News
ପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଡିବିଲଡିଂ ଚମ୍ପିୟାନସିପ, ୧୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
Odia News
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ୪୦ ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି
Ration card
Ration Card: ୨୦୨୬ ରେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇପାରେ ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ...ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ