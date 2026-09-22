Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rahul Gandhi: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ଯାଚିକା, ଜବାବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରିଜଏଣ୍ଡର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 22, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:30 AM IST
Rahul Gandhi: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୩୮୦ କୋଟିର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦ: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା CJP, ଜବାବଦେହିତା ଦାବି
2
3
4
5