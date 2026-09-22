Rahul Gandhi: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆୟର ଜଣାଶୁଣା ଉତ୍ସ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧, ୨୦୨୬ରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ମାମଲାର ଲିଖିତ ପ୍ଲିଡିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ୩ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାମଲାକୁ ପୁଣି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।
କ'ଣ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ?
CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବେଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ଯାଚିକା, ଜବାବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରିଜଏଣ୍ଡର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସହ CBI ଓ EDକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନକରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାମଲା?
ଏହି ମାମଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାସିନ୍ଦା ଏସ୍. ବିଗ୍ନେଶ ଶିଶିରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣାଶୁଣା ଆୟ ଉତ୍ସ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ CBI ଓ EDକୁ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ କହିଥିଲେ।
CBI ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟର ଟିପ୍ପଣୀ
ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଆଲ୍ଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ CBI ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ତଦନ୍ତର ପ୍ରଗତି ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବା ନେଇ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ CBIକୁ ନୂଆ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରି ତଦନ୍ତରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଗତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ EDକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ।
ଏବେ ଆଗକୁ କଣ?
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ୩ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ଲିଖିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହାପରେ ମାମଲା ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ଉଠିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏଯାବତ୍ ଅଭିଯୋଗ ହିଁ ଅଟେ; ଏହି ଶୁଣାଣିରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସତ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇନାହିଁ।