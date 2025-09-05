BJP ଉପରେ ରାଗିଲେ ଏହି ନେତ୍ରୀ; କହିଲେ- ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା
BJP ଉପରେ ରାଗିଲେ ଏହି ନେତ୍ରୀ; କହିଲେ- ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା

Alisha Abdullah BJP controversy: ବିଜେପିରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଜେପିର ଜଣେ ମୁସଲିମ ପଦାଧିକାରୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କାର ରେସର୍ ଆଲିଶା ଅବଦୁଲ୍ଲା। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:20 PM IST

ଆଲିଶା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କେ ଆନ୍ନାମାଲାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ, ଜାତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ନୁହେଁ। ଆଲିଶା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା ବହୁତ ନିରାଶାଜନକ... ମୁଁ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି।

ଆଲିଶା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୋର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା। ଆଲିଶା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ 'ଅପମାନ' କରିଛନ୍ତି। ଆଲିଶା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରେସିଂ ଡ୍ରାଇଭର। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜାତୀୟ ରେସିଂ ଚାମ୍ପିଅନ।

ଆଲିଶାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ୯ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୋ-କାର୍ଟିଂରେ ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୧ ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଗୋ-କାର୍ଟିଂ ରେସ୍ ଜିତିଥିଲେ। ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ MRF ଜାତୀୟ ଗୋ-କାର୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଫର୍ମୁଲା କାର୍ ରେସିଂରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନବାଗତ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ।

Jagdish Barik

