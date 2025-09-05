BJP ଉପରେ ରାଗିଲେ ଏହି ନେତ୍ରୀ; କହିଲେ- ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା

Alisha Abdullah BJP controversy: ବିଜେପିରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଜେପିର ଜଣେ ମୁସଲିମ ପଦାଧିକାରୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କାର ରେସର୍ ଆଲିଶା ଅବଦୁଲ୍ଲା।
Alisha Abdullah BJP controversy: ବିଜେପିରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବିଜେପିର ଜଣେ ମୁସଲିମ ପଦାଧିକାରୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କାର ରେସର୍ ଆଲିଶା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ତାମିଲନାଡୁରେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ଆଲିଶା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଗୋଟିଏ ବି ମୁସଲିମ ନାମ ନାହିଁ। ଆଲିଶା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଆଲିଶା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ କେ ଆନ୍ନାମାଲାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ, ଜାତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ନୁହେଁ। ଆଲିଶା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା ବହୁତ ନିରାଶାଜନକ... ମୁଁ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି।
I had joined @BJP4TamilNadu @BJP4India only for @PMOIndia and @annamalai_k because their vision is very clear, No religion ! No caste ! Just pure hardwork, being a renowned sports personality of India, this is very dishearting to see this I have worked 3 yrs really hard for this… pic.twitter.com/Dfb72Sn89c
— Dr. Alisha Abdullah (@alishaabdullah) September 4, 2025
ଆଲିଶା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମୋର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା। ଆଲିଶା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଦଳୀୟ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ 'ଅପମାନ' କରିଛନ୍ତି। ଆଲିଶା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରେସିଂ ଡ୍ରାଇଭର। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜାତୀୟ ରେସିଂ ଚାମ୍ପିଅନ।
ଆଲିଶାଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୪ ଜୁଲାଇ ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ୯ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୋ-କାର୍ଟିଂରେ ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୧ ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଗୋ-କାର୍ଟିଂ ରେସ୍ ଜିତିଥିଲେ। ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ MRF ଜାତୀୟ ଗୋ-କାର୍ଟିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଫର୍ମୁଲା କାର୍ ରେସିଂରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନବାଗତ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ।