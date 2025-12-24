Tarique Rahman: ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ହୋଇପାରନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ!

Bangladesh Elections: ରହମାନ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅଟନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଏନପି ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଉଭା ହେବ ଏବଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।
Bangladesh Elections: ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ଶାସନରେ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏକ ନୂତନ ସରକାର ପାଇବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP)ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ତାରିକ୍ ରହମାନ ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରୁଛନ୍ତି।
ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରୁଥିବା ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ରାଲିରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ BNP ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପରି ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରହମାନ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି।
୬୦ ବର୍ଷୀୟ ରହମାନ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ BNP ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଉଭା ହେବ। ରହମାନଙ୍କ ଲଣ୍ଡନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଛାତ୍ର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିପ୍ଳବ ତାଙ୍କ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ BNP ଦଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ବ୍ୟତୀତ ଖାଲେଦା ଜିଆ ଏବଂ ଶେଖ ହାସିନା ୧୯୯୧ ମସିହାରୁ କ୍ଷମତାରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା-ଭିତ୍ତିକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିପବ୍ଲିକାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିସେମ୍ବରରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ BNP ସର୍ବାଧିକ ସଂସଦୀୟ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଇସଲାମିକ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛି। ରହମାନଙ୍କ ଫେରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତି ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।
୧୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବାଂଲାଦେଶ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଅଧୀନରେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଅଶାନ୍ତି ପରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।