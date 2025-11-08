Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2994280
Zee OdishaOdisha Politics

Tej Pratap Yadav: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦେଲେ Y-ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା

Tej Pratap Yadav News: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ Y-ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ CRPF ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:21 PM IST

Trending Photos

Tej Pratap Yadav News
Tej Pratap Yadav News

Tej Pratap Yadav Gets Y-plus Security: ଆରଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତଥା ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ Y+ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ CRPF ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି।

ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କୁ Y-ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ନିଜସ୍ୱ ଦଳ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହୁଆ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏକ ବୟାନରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Tej Pratap Yadav
ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ମିଳିଲା Y-ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା
top 10 news today
୧ ଡିସେମ୍ୱରରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ, ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
VVPAT Slip
ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ମିଳିଲା VVPAT ସ୍ଲିପ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
Kathmandu airport
ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଏବେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ରଦ୍ଦ ହେଲା ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ
Odia News
କଟକରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ୩ ମୃତ