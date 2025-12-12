Tej Pratap Yadav: ବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ୟୁପି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ତେଜ ପ୍ରତାପ, ବିହାରରେ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ ଖାତା

Advertisement
Tej Pratap Yadav's Big Announcement: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଦଳ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ (JJD) ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 

 

Dec 12, 2025, 08:14 PM IST

Tej Pratap Yadav's Big Announcement: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ସାରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଦଳ ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳ (JJD) ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଜ ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଜେଡି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ବେଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୨୦୨୭ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଜେଜେଡି ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ଜିତି ପାରି ନଥିଲା।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ AajTak ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ JJD ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। JJD ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ।

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ଏବଂ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ପରିବାରରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଏହି ବର୍ଷ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​କିଛି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି JJD କୌଣସି ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା। ତେଜ ପ୍ରତାପ ନିଜେ ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ମହୁଆ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଯାଇଥିଲେ।

ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ପରାଜୟ ପରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବ ବିହାରରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗତ ମାସରେ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ Y-ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜପ୍ରତାପ ନିଜ ଦଲର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।

