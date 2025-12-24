Thackeray Brothers Unite: ଟଙ୍କା, କ୍ଷମତା ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତା; କାହିଁକି BMC ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ​​ଏକାଠି ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେ?

Thackeray Brothers Unite: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ (BMC) ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) (UBT) ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (MNS) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।
Thackeray Brothers Unite: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ବୃହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ନଗର ନିଗମ (BMC) ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ) (UBT) ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା (MNS) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ୨୯ ବର୍ଷ ଧରି BMCରେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦଖଲ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଠାକରେ ଭାଇମାନେ ହାତ ମିଳାଇ ଏକ ମିଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦଳ କେତେ ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ମେଣ୍ଟ ଅବସରରେ ଶିବସେନା (UBT) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ ଠାକରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ଥିବା ବାଲ୍ ଠାକରେ ସ୍ମାରକୀ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବାଲ୍ ଠାକରେଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଠାକରେଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପିକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କହିଥିଲେ, "ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ।" ରାଜ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, "ବିଏମସିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେୟର ଜଣେ ମରାଠୀ ହେବେ ଏବଂ ସେହି ମେୟର ଆମର ହେବେ।"
ମେଣ୍ଟର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ପରେ MNS ନେତା ସନ୍ଦୀପ ଦେଶପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ମରାଠୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ୧୯୬୦ ପରେ ମରାଠୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।"
ଯେତେବେଳେ ଶିବସେନା (UBT) ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନୀତିରେ ସଂଖ୍ୟା ବଣ୍ଟନ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଏହା ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପରିବାର। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ବିଜେପିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡିବ।"
୨୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜ ଠାକରେ ଶିବସେନା ଛାଡିବା ସମୟରେ କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ବାଲାସାହେବ ଠାକରେଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ମଞ୍ଚରେ ମିଶିବେ। ଏହି ଘୋଷଣା ଶିବସେନାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ, ସମର୍ପିତ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନେତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମେଣ୍ଟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବାଲାସାହେବଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।