Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3031730
Zee OdishaOdisha Politics

୨ପୁଅ ଓ ଭଉଣୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ

ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରୋକଠୋକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୀତିରେ ପୁଅ ଓ ବାପାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଏହା ଆଦର୍ଶର ସମ୍ପର୍କ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 06, 2025, 09:54 PM IST

Trending Photos

୨ପୁଅ ଓ ଭଉଣୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଏବଂ ୨ ପୁଅ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ ଏବଂ ପ୍ରଣିତକାନ୍ତି ସାମଲ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରୋକଠୋକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୀତିରେ ପୁଅ ଓ ବାପାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ଏହା ଆଦର୍ଶର ସମ୍ପର୍କ । ଦଳର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଛନ୍ତି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟ୍‌କା । କାରଣ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ୨ ପୁଅ ପ୍ରୟାସକାନ୍ତି ସାମଲ ଏବଂ ପ୍ରଣିତକାନ୍ତି ସାମଲ । ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ୨ ପୁଅ ଏବଂ ଭଉଣୀ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଥିଲା ଦୁଇଟି ଝଟକା । ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ମିଳା ନାୟକ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜ ନାଁରେ ଭେଣ୍ଡର ଖୋଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେଡି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁମତୀ ସେଠୀ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ସୁମତୀ ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ

Also Read- Vigilance Raid: ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଏଡିଇଓ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
୨ପୁଅ ଓ ଭଉଣୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ
India vs South Africa ODI Series
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଜୟସ୍ୱାଲ-ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ, ୨-୧ ରେ ସିରିଜ ଜିତିଲା ଭାରତ
Airtel recharge plan
Airtel Recharge Plan: ଏୟାରଟେଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଝଟକା ! କମ୍ପାନୀ ହଟାଇଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ..
Political News
ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ
Yashasvi Jaiswal ODI Century
ନିଜର ପ୍ରଥମ ODI ଶତକ ହାସଲ କଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ଏପରି କରିବାରେ ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି