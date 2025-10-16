ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୫୨ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲା ବିଜେଡି

ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ୧୮, ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ୮, କୋମନା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ୧୮, ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ବାଣ୍ଟିଛି ବିଜେଡି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ବିଧାୟକ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ବଣ୍ଟନ କରିଛି । ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ୧୮, ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ୮, କୋମନା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ୧୮, ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ବାଣ୍ଟିଛି ବିଜେଡି ।
କୋମନା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଦାୟୀତ୍ୱରେ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ (ବବି)ଙ୍କ ନାମ । ଏହା ପରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂଦେଓ, ଜୋଗେଶ ସିଂ, ରବି ନନ୍ଦ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ବ୍ୟମୋକେଶ ରାୟ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ସରୋଜ ମେହେର, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଅଭିନାଶ ସାମଲ, ଇଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରୋହିତ ଜୋଗେଶ ତିର୍କୀ, ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ।
ସେହିପରି ଖରିଆର NAC ପାଇଁ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାୀଇଁ, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମହାରଥୀ ।
ନୂଆପଡା ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ଅରୁଣ ସାହୁ, କ୍ୟାପଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡାଇ, ଧୃବ ସାହୁ, ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ପ୍ରଦୀପ ଦିସାରି, ତୁସାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଜେନା, ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲ, ପ୍ରଶନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା, ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ।
ନୂଆପଡା NAC ପାଇଁ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦୀପାଳି ଦାସ, ଆୟୁବ ଖାନ, ରିତା ସାହୁ, ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ।
