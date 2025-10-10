Advertisement
ମାସେ ପରେ ଫେରିଲେ ନବୀନ: ବିଜେଡି ବିବାଦ ବଢ଼ିବ ନା ଥମିବ?

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ, ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩ଟାରେ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୋ। ଅନ୍ୟ ଆଗମନ ଭଳି ଏଥର କୌଣସି ତାମଝାମ ନଥିଲା। କର୍ମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ନଥିଲା କି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ

Written By  Harihar Panda|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:06 PM IST
  • ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ କିଏ  ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ତେବେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାରଣ ଗଲା ଏକମାସ ଧରି ସେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରୁ ଉଭାନ ରହିଲେ। କିଛି ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲା ତା’ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲା। କଳା ମେଳା ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ଏକ ଅବସର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ବି ଥମି ଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ବି ସେ ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ଯୁବ, ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତାରେ ହଲ୍ଲାପଟା କରୁଥିଲେ ବି ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନୀରବତା। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଆଗକୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କ’ଣ ସେ ଝଡ଼ ହୋଇପାରେ?  

ନବୀନଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିପାରେ। ଦଳରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ଫେରିପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ନବୀନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ନିବାସରେ ପୁଣିଥରେ  ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ନବୀନଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇପାରେ। ଏଣୁ ନବୀନ ଯେଉଁ କଥାରୁ ବିରତି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ  ସେହି କଥା ଭୂତ ସଦୃଶ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିପାରେ।

ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କାରଣ ଏହା ଏକ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଧିପତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାର ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଏଣୁ ଏଥିଲାଗି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ଏବଂ  କିଏ ପ୍ରଚାର କରିବା ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯଦିଓ ଦିବଂଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବୋଲି ମନକୁ ମନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଏଥିରେ ସନ୍ତକ ଲଗାଇ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ହେଲେ ବିଜେଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ ହେଲା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କ ଯୋଗୁ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଅନେକ ଆସନ ହାରିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ନବୀନ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ଏକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ।

ତୃତୀୟରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସ୍କାମ ଉନ୍ମୋଚନ। ନିକଟରେ ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ନେତା ସୁବ୍ରତ ଛାଟୋଇଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏହାର ସଂଯୋଗ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ପୁଣି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ବିଜେଡି ଅମଳରେ ଯେ ଚାକିରି ବିକ୍ରିର ରାକେଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏଥିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ଓ ବବିଙ୍କ ନା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଅନ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏହି ତିନୋଟି ଆହ୍ୱାନ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏଣୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ନବୀନ କି ରଣନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି।

Harihar Panda

