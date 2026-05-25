Political News: ବିଧାନସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୩ ବିଧାୟକ

Zee OdishaOdisha PoliticsPolitical News: ବିଧାନସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୩ ବିଧାୟକ

AIADMK କନ୍ଦଳରେ ବିଧାନସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ୩ ବିଧାୟକ । ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି । ଇସ୍ତଫା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ TVKରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 25, 2026, 06:09 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ ସୋମବାର ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଧବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେବା କରିବା ପରେ, ତିନି ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ସିଧାସଳଖ ବରିଷ୍ଠ ଟିଭିକେ ନେତା ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ୱର୍କସ୍ ବିଭାଗ (PWD) ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଧବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଲ ପ୍ରଦାନ କରି ଟିଭିକେରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ, "ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାର ଭାବରେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।" ଏହି ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ମଦୁରନ୍ଥକମରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଏମ୍. କୁମାରଭେଲ , ଧାରପୁରମରୁ ନିର୍ବାଚିତ ସତ୍ୟବାମା, ଏବଂ ପେରୁଣ୍ଡୁରାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଜୟକୁମାର । ସମସ୍ତେ AIADMK ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ବିକାଶକୁ EPS ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ପାର୍ଟି ହ୍ୱିପ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତିନି ବିଧାୟକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଇସ୍ତଫାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ତିନୋଟି ଆସନ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବାରୁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ତିନି ବିଧାୟକ ଟିଭିକେ ଟିକେଟରେ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ । ଏଥିସହ ଗୃହକୁ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

୧୩ ମଇରେ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ଦଳର ୪୭ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ଜଣ ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଭିତରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ଟିଭିକେକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା - ଏକ ଝୁଲା ବିଧାନସଭାରେ ଏକକ ବୃହତ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ - ବହୁମତରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ଅଭାବରୁ, ପଲାନିସ୍ୱାମୀ ଶିବିର ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ। ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିଧାୟକ ପଲାନିସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ବଦଳାଇବା ସହିତ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆଧାର ଏବେ ୨୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୧୭ ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ପରେ ହେବିୱେଟ ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ତଥା ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେବାଶିଷ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡିର ସଦସ୍ୟତା ସଂଖ୍ୟା ୬ ରୁ ୫କୁ ଖସିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମମତା ମହନ୍ତ ଏବଂ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଡବଲ୍ ଝଟକା। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଋଣୀ ରହିବି। ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତରିକ ତଥା ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

