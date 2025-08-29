ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ: ମହୁଆ ମୈତ୍ରା

Mahua Moitra On Amit shah: କଂଗ୍ରେସ ମଞ୍ଚରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୌତ୍ରା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Mahua Moitra On Amit shah: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମୋଇତ୍ରା 'ଶାହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା' କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଭିଡି଼ଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମାମଲା ଏପରି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବିହାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଘଟଣା ଜୋର ଧରିଛି।
ମହୁଆ ମୈତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମହୁଆ ମୈତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉପରେ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସି ତାଳି ବଜାଇଥିଲେ।
ଟିଏମସି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବେ ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଉପରେ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମହୁଆ ମୈତ୍ରା ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଶୈଳୀ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଯୋଗୁଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥାନ୍ତି।
Amit Shah's head should be cut off and put on the table.
Absolutely disgusting comment from Mahua Moitra! pic.twitter.com/xOqEdBxEIH
— Squint Neon (@TheSquind) August 28, 2025
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଗିରଫ
ବିହାର ପୋଲିସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 'ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା' ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହାର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ରିଜଭି ଓରଫ ରଜା (୨୦) ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଦାରଭଙ୍ଗା ସହରର ସିଂହୱାଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦରଭଙ୍ଗା ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।