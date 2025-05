ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରିତ ଖବରକୁ ଗୁଜବ କହିଲେ ଜୁଏଲ ଓରାମ୍‌

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରିତ ଖବରକୁ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ୍‌ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁଏଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଖବର ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ, ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛି, ମୁଁ ପୂରା ଫିଟ୍‌ ଅଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ’

Chairing a review meeting of my Ministry to finalise key projects and schemes for the current financial year.

I am perfectly fine & fully committed to my duties. Rumours being spread are completely baseless . I urge everyone to focus on facts & not fall for misinformation. pic.twitter.com/tDwWXYSRTD

— Jual Oram (@jualoram) May 6, 2025