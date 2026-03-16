ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ଭୋଟଦାନରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି- ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

RajyaSabha Election: ବିଧାୟିକା ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟ୍କୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ଭୋଟ୍ ଦାନରେ ତ୍ରୁଟି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ଥିଲେ ସେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି । ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ବିତୀୟ ବାଲଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧ । ନିର୍ବାଚନ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ମତଦାନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଥିଲେ ସୋଫିଆ । ସେହିପରି କ୍ରସ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ । ଏନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ପ୍ରତାପ ଦେବ୍ । କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରନ୍ତୁ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ବାଳ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ। ସେ ମୌନବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୌଭିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ।
ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନବ ମଳ୍ଲିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନିବି । ହ୍ବିପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲି । ମୁଁ ବିଜେଡି ସହ ଅଛି, ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିବି ।
ଉପାସନାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠୀ । ଉପାସନାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଓଭର ରାଇଟ୍ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ରୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୨ୟ ବାଲଟ୍ ପେପର ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଖାଇ ନଥିବେ ତେବେ ବାଲଟ୍ ପେପର୍ ନେଇପାରିବେ । ଉପାସନା ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ବାଲଟ ଦେଖାଇ ନଥିବାରୁ ୨ୟ ବାଲଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆରୋପର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନଙ୍କୁ ଆଇନ ଜଣା ଅଛି କି ? ଦୁଇଟି ବାଲଟ ଦେବା ବେଆଇନ ନୁହେଁ। ଉପାସନା ଭୋଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସିଧା ପୋଲିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ୨ୟ ବାଲଟ ଆଣିଛନ୍ତି । କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାମ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସରୋଜ କହିଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବିବେକାନୁମୋଦିତ ଭୋଟ୍ ଦେବେ। କାମଳ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସବୁ ହଳଦିଆ ଦିଶେ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି। ସେହିପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପିର ୪୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମର ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ। ଯଦି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନଥିବେ, ତେବେ ଭୋଟରମାନେ ଦ୍ବିତୀୟ ବାଲାଟ୍ ନେଇ ପାରିବେ ।
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପିସିସି ସଭାପତି ଯାହାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି । ଯାହାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି । ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇ ପାରୁ ନଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜବାବ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଘର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତେଣୁ ସେଠାରେ ନେଟୱର୍କ ନ ଥିଲା । ହ୍ବିପ୍ ମାନି ନଥିବାରୁ ୨ ଥର ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ।
ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ାଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା କଥା ଦେଇଛି । ଏତେ ଖୋଲିକି କହି ହେବ ନାହିଁ । ଗଣିତ କଣ ହେବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
