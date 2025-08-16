Vice Presidential Election: କିଏ ହେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରେସ୍ ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହି ମୁସଲିମ ନେତା

Vice Presidential Election: ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (NDA) ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଏନଡିଟିଭି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିନୟ କୁମାର ସକ୍ସେନା, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାୱରଚାନ୍ଦ ଗେହଲଟ୍, ସିକିମ୍ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓମ୍ ମାଥୁର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (RSS) ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଶେଷାଦ୍ରି ଚାରିଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛି। ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଯଦିଓ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦଳରୁ ହିଁ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଯିଏ ଦଳ ଏବଂ ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ। ହରିବଂଶ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଜେଡିୟୁରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବାର ଅଧିକାର NDA ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏହି ରେସରେ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ମଧ୍ୟରେ ଆରିଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ନାମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛି। ଖାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।