Vice President Election Result: ​​ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଅନେକ ସାଂସଦ କରିଛନ୍ତି କ୍ରସ୍-ଭୋଟିଂ, ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଲା NDA

Vice President Election Result: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ଅତି କମରେ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଆଶାଠାରୁ ୨୫ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ୍ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ NDA ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ମୋଟ ୪୫୨ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହା NDA ସାଂସଦଙ୍କ ମୋଟ କ୍ଷମତା ଅପେକ୍ଷା ୨୫ ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ମୋଟ ୩୦୦ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ରେଡ୍ଡୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକରୁ ଭୋଟ ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା ଏହିପରି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ନିଜର ଭୋଟ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି।
#WATCH | Delhi: PC Mody, Secretary-General, Rajya Sabha says, "NDA nominee and Maharashtra Governor C.P. Radhakrishnan got 452 first preference votes. He has been elected as the Vice President of India... Opposition's vice-presidential candidate Justice Sudershan Reddy secured… pic.twitter.com/hW7dUY0yfi
— ANI (@ANI) September 9, 2025
ନିର୍ବାଚନରୁ ଦୂରଇ ରହିଥିଲେ ଏହି ସବୁ ଦଳ
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତି (ବିଆରଏସ) ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ବ୍ୟତୀତ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଅକାଳୀ ଦଳ (ୱାରିସ ପଞ୍ଜାବ ଦେ) ସାଂସଦ ସରବଜିତ ସିଂହ ଖାଲସା ଏବଂ ଅମୃତପାଲ ସିଂହ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖାଦୁର ସାହିବ ଲୋକସଭା ଆସନର ସାଂସଦ ଅମୃତପାଲ ସିଂହ ଆସାମର ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି।