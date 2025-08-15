Jagdeep Dhankhar: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଏବେ କେଉଁଠି, ଜାଣନ୍ତୁ ଠିକଣା

Jagdeep Dhankhar News: ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଗତ ମାସରେ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦେଇ ଇସ୍ତଫା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
Jagdeep Dhankhar News: ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଗତ ମାସରେ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦେଇ ଇସ୍ତଫା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଧନଖର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟି ନଥିଲା ବରଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଜଗଦୀପ ଧନଖର କେଉଁଠି? ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କାହିଁକି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧନଖର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡିଛି।
'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍' ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏବେ ବି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଧନଖର କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ ତଥାପି ସେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏନକ୍ଲେଭରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ କୌସ୍ତୁଭ ସୁଧାକର ଭାଲେକରଙ୍କୁ ଯିଏ ଧନଖରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଧନଖର ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ରୋଡରେ ଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏନକ୍ଲେଭକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭିଷ୍ଟା ପୁନଃବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି।
୨୧ ଜୁଲାଇରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ଛାଡି ତାଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଟାଇପ୍-୮ ବଙ୍ଗଳାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଧନଖର ଦିଲ୍ଲୀର ଲୁଟିୟନ୍ସ ଜୋନରେ ଏକ ଟାଇପ୍-୮ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ପାଇବାର ହକଦାର। ଏହି ବଙ୍ଗଳା ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି, ବରିଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଠ ହଜାରରୁ ସାଢ଼େ ଆଠ ହଜାର ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।