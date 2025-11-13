ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆପଡ଼ା ଫଳ, ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ଦାଦନ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ?

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜରେ ଗଣତି ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ୧୪ଟି ଟେବଲରେ ୨୬ ରାଉଣ୍ଡରେ ୩୫୮ ଇଭିଏମ୍ ଗଣତି ହେବ। ଅପରାହ୍ଣ ବେଳକୁ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଗଲା ଦୁଇଦିନ ହେଲା ରାଜନୀତିକ ଦଳଠାରୁ ତୃଣମୂଳର କର୍ମୀ ଓ ଭୋଟର ଏବେ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯାହା କେବେ ହୋଇ ନଥିଲା ଏଥର ତାହା ହୋଇଛି। ୮୩.୪୫% ଭୋଟର ଏଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆକରି ସର୍ବାଧିକ ଦାଦନ ଏବଂ ମହିଳା ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେମାନେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି?
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥର ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ଭୋଟର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜନୀତିକ ଦଳଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନର ସମୟ ବଡ଼ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। କାରଣ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖରାଦିନେ ହେଉଥିବା ଭୋଟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁ ନଥିଲେ। ଏଥର ବର୍ଷାଦିନ ସରିବା ଉତ୍ତାରେ ଭୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜ ମତଦାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ଓ କାହିଁକି ?
ନୂଆପଡ଼ାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସହ ସଂପୃକ୍ତ। ଏଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଅନେକ ଦୂର କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଖ। ପୁଣି ଏଠାରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଆଶାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ରାୟପୁରକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି। କିଛି ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଖଟିବାକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂଜା ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବେଳକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଥାଆନ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଦୀପାବଳି, କାଳିପୂଜା, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଓ ମାର୍ଗଶୀର ମାଣବସା ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ଅନ୍ୟ ଜମିରେ ଧାନ ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଭୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗାଁରେ ରହି ଭୋଟ ଦେବାର ସୁଯୋଗକୁ ସଦୂପୋଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭୋଟ ସବୁ ଦଳକୁ ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ତାହାର କାରଣ କ’ଣ ତାହା ତ ଆଗାମୀ ଅନୁଶୀଳନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଭୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତାଇବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ। ଏପରିକି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ବିଜୟ ମାର୍ଜିନ ରହିଥିଲା ଏଥର ତାହା ଅନେକଗୁଣା ବଢ଼ିବ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରାଜନୀତିକ ଦଳମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ତାହାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନିଜର ମତ ଦେବା ବେଳେ ବି ଚତୁରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଭୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ନେବା କିଏ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି।
ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ତଥା ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକର ଗତ ଦୁଇଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ୨୦୨୪ରେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେତା ଭାବେ ଦେଖିଥିବା ବିଜେଡି ଏବେ ପଛରେ ଚାଲୁଛି। କାରଣ ଭୋଟ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଯାଏ ବିଜେଡି କେବଳ ପ୍ରେସ ମିଟ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିବୃତ୍ତିରେ ଫସି ରହିଛି। ବାରମ୍ବାର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭେଟିବା, ସରକାରୀ ଦଳ, ସରକାରୀ ଅଫସର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଆଦି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ହୁଏତ ଆଗକୁ ପରାଜୟର ଭୂତ ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଛି। ନିରାଶା ଓ ହତାଶାବୋଧ ଦଳକୁ ଏପରି ବିବୃତ୍ତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ଦଳ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲା। ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏନେଇ ବିଜେପି ସହ ଡୀଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଦେଖି ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲାଣି ଦଳରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ୧୦୮୮୦ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲା। ସେତେବଳେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ୬୧ ହଜାର ୮୨୨ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପଛକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ୯୪୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ମ୪୪ ହଜାର ୮୧୪ ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ।
ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ହେଉଥିବା ଭୋଟରେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଣାଙ୍ଗନରେ ସମାନ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବା ବଦଳରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ଦଳୀୟ ହେବା ଭୋଟ ହରାଇବାର କାରଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଏଥର ସମୁଦାୟ ଭୋଟ ପରିମାଣ ବଡ଼ିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ୨୦୨୪ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ମତଦାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ ନୀରବ ରହିଛି। କୌଣସି ଭାବେ ଦଳ ପାଟି ଫିଟାଉ ନାହିଁ। ବରଂ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହାର ସଭାପତି।
କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଗତଥା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ମାତ୍ର ୧୫ ହଜାର ୫୦୧ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବା ଲାଗି ପାରୁପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରି ନିଜର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରି ନଥିବା ନେଇ ଦଳ ଆଗୁଆ ଜାଣିପାରିଛି। ସେଥିଲାଗି କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜକୁ ସୀମିତ କରି ସାରିଥିଲା।
ଶାସନରେ ଥିବା ଦଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ଲାଗି ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାମାଣିକ ନ ହେଲେବି ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ଶାସକ ଦଳ ଏଥିଲାଗି ଉପଯୋଗ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହିକ୍ରମରେ ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ୮ଟି ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ହାରିଥିଲା। ବାକି ୭ଟିରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ବିଜେଡିର ଅଧିକାଂଶ ରଣନୀତିକୁ ନିଜର ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଏଥର ବି ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ଫର୍ମୁଲା ଚୋରି କରିଥିବା ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ଦଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରି ରହିଛି।
ଏହି ତିନି ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଦାଦନ ଭୋଟକୁ ବିଜେପି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।