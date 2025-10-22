ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫେବରାଇଟ୍‍ ବିଧାୟକ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଫେବରାଇଟ୍ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ହେଉଛନ୍ତି ମୟୁରଭଞ୍ଜର ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଓ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମହିଳା ଭାବେ ସଞ୍ଜଳୀଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ସଞ୍ଜଳିଙ୍କ ନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଏହା କେତେ ସତ ବା ମିଛ ତାହା ତ ଅଜଣା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜଳି। ନିଜର ଅପାର ଦକ୍ଷତା ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦଟିଏ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମୀକରଣ ଓ ମହିଳା କାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉ ନାହିଁ।
ଏବେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏ ବିଷୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। ୧୯୯୪ରେ ଜନ୍ମ ସଞ୍ଜଳି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇତିହାସରେ ସ୍ନାତ୍ତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ସେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଭା ତଥା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ।
ତାଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ୪ ଜଣ ମହିଳା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୋଳର ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ନିମାପଡ଼ାର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ମହିଳା ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ୫%। କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ୭.୫% ମହିଳା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ମହିଳା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୧୧।
ବିଜେପିର ମହିଳା ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଜେପି ଚେର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ପ୍ରଭାତୀ ବିଜେପି ଧାରାରେ ନିଜର ରାଜନୀତିକ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କେବେ ବିଧାୟକ ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବର୍ଷ ତୃଣମୂଳରେ ବିଜେପି ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ପ୍ରଥମଥର ବିଧାୟକ ହେଲେ ବି ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଏଯାଏ ମନ୍ତ୍ରୀପଦଟିଏ ବି ପାଇ ନାହାନ୍ତି।
ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତାସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ବିଜେଡିରୁ ବିଜେପିକୁ ଡିଆଁ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯାହା ସୀମାରାଣୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଦୂରରେ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ରାଜନେତା।
ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଉପାସନା ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରର ଝିଅ। ତାଙ୍କ ବାପା ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର କଂଗ୍ରେସରୁ ଅନେକଥର ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉପାସନା ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲଳିତେନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଟିକଟରେ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ପରିବାରକୁ ବିଜେପିରେ ଆଣିବା ପଛରେ ଯାହାଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ସେ ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଭଲ ପତିଆରା ନାହିଁ, ଏଣୁ ଉପାସନାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଉପାସନାଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଉପାସନା ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା। ସେ କିଟ୍ ଓ ସୋଫିଆ କଲେଜରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ଉପାସନାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଘର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ନିଜର ମତାମତ ରଖୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ପରିବାରର ଯେଉଁ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ପାଣି ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ନେଇ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ସେ ଉପାସନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି କାରଣ ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ଏବେ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିଜେପି ଏବେ ଉପାସନାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାର ସମୟ ଆସିଛି।
ଅପରପକ୍ଷେ ସଞ୍ଜଳି ଅବିବାହିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାରାଣ୍ଡି ପରିବାରକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ସଞ୍ଜଳି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଲାଗି ଜଣେ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇଥିଲେ ବି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛି। କାରଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବେ ୨ ଜଣ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଡ଼ ଅଢ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଅଡ଼ୁଆକୁ କେତେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ସକ୍ଷମ ହେବେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା।