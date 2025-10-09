ନୂଆପଡ଼ାରେ ରହିଛି କି ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ ବିରୋଧୀ ମତ? ବବି ହଟିବା ପଛରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା

Trending Photos
ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରୁ ହଟିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଦୂତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୂପଡ଼ାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇ ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତିକୁ ବିଜେଡିର ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦଳୀୟ ତାଲିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ପ୍ରକାଶିତ ୧୯ ଜଣିଆ ଟିମରେ ବବିଙ୍କ ନାମ ଗନ୍ଧ କିଛି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ୱଭାବିକ ଆଉ ତାହା ବି ହୋଇଛି ବିଜେଡି ଶିବିରରେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବବିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦଳରେ ଉଠିଥିବା ଚାପା ଅସନ୍ତୋଷ ଏହାର କାରଣ କି? ବବିଙ୍କୁ ଲୋକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଭୋଟ ହ୍ରାସ ହେବ ବୋଲି ଦଳ ଅନୁଭବ କରିଛି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଳିନ୍ଦରେ ପୁଣି ଉଠିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଷ। କାରଣ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ବବିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ରୋଷ ଥିଲା ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନଥିଲା ବରଂ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଉପରକୁ ଇଙ୍ଗିତ ହୋଇଛି। ସେଥିଲାଗି ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରୁ ଉଭୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ବବିଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ହଁ, ଏହି ଟିମ୍ ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସଭାପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସମୁଦାୟ ଟିମ୍କୁ ତିନି ଥାକିଆ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ରହିଛନ୍ତି ତିନିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ନିରଞ୍ଚନ ବିଶି ଏବଂ ଆୟୁବ ଖାନ୍। ଏ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ନେତା। ଏମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟ ନିର୍ବାଚନ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହାପରେ ୧୦ଟି ଜୋନାଲ କମିଟି କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ୬ଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜୋନ ରହିଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ କମିଟି ରହିଛି। ଶେଷରେ ରହିଛି ୩ ଜଣିଆ ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ତିନି ସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଛି ବିଜେଡି।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଉଭୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଥର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏ ଆସନ ଲାଗି ପୁଣିଥରେ ଭୋଟ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ନଜରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଥିବା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବବି ସଭାପତି ନବୀନଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଜଣାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏ ଳବିଷୟକୁ ଖୋଦ ଜ୍ର ମିଡିଆକୁ କହିଥିଲେ। ପରେ ଜୟଙ୍କ ବିଜେପି ଯିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିଥିଲା। ତଥାପି ବିଜେଡି ଏଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବିଜେଡିରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯାହାକୁ ଚେକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବାସି ପାଣିରେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଯୋଗୁ ନବୀନ ଷଷ୍ଠଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଏ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଧୋକାରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁତ? କାରଣ ଖୋଦ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ଯଦି ତାହା ହୁଏ ତେବେ ହୁଏତ ଏହାର ପରିଣାମ ବିଜେଡି ପାଇଁ ହାନୀକାରକ ହୋଇପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏ ଆସନ କିଛି ଫରକ ପକାଇବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ କୋ କିଛି ଦିଶା ହୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁତ?