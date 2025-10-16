Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2964504
Zee OdishaOdisha Politics

BJP Ministers Resign: ଏହି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ନେଲେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି?

BJP Ministers Resign: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 16, 2025, 05:39 PM IST

Trending Photos

BJP Ministers Resign
BJP Ministers Resign

BJP Ministers Resign: ଗୁଜୁରାଟ ରାଜନୀତିରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ୧୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୁଜୁରାଟରେ ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଗୁଜୁରାଟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୧୨:୩୯ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଜରାଟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଅନେକ ପୁରୁଣା ମୁହଁକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ୧୬ ଜଣ ନୂତନ ମୁହଁ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ରୁ ୨୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ଦଳର ସଭାପତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଗୁଜୁରାଟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲମ୍ବା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ଭୂମିକାରେ ନୂତନ ମୁହଁକୁ ସାମିଲ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂତନ ମୁହଁ ଗୁଜରାଟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାନ୍ତୁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ୧୭ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠ ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସ୍ତରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ ୧୮୨ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୭ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗୁଜୁରାଟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର. ପଟେଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବଦଳାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ୧୨ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Lord Jagannath
Lord Jagannath Mahaprasad: ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି
BJP ministers resign
ଏହି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?
Odia News
Naxal Surrender: ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ୧୭୦ ନକ୍ସଲ
Odia News
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବଲିଉଡ୍‌ ନାଇଟରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ ଏହିସବୁ କଳାକାର
Punjab Police DIG Arrest
ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେ ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି; ସିବିଆଇ ନେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ