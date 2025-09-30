ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଦିନକୁ ରୋଜଗାର ୨୨ ଲକ୍ଷ

ରାଜନୀତିକ ପରାମର୍ଶଦାତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଦିନକୁ ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଗିତ ତିନିବର୍ଷରେ ସେ ୨୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଦ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଇନଗତ ରୋଜଗାର ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ହେତୁ ସେ ଏହ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜନୀତିକ ପରାମର୍ଶଦାତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଦିନକୁ ୨୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଗିତ ତିନିବର୍ଷରେ ସେ ୨୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଦ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଇନଗତ ରୋଜଗାର ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ହେତୁ ସେ ଏହି ରୋଜଗାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସେ ବର୍ଷକୁ ୮୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି।
ନିକଟରେ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ନାମକ ଏକ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଗଠନ କରି ସେ ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରାଜନୀତିକ ସମାବେଶ କରି ବିଜେପିର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିହାରରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରର ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ।
ଏହି ସମୟରେ ସେ ବିହାରର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବାବଦରେ ବୟାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆୟର ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ୩ ବର୍ଷରେ କନ୍ସଲଟାନ୍ସୀ କରି ସେ ଏହି ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ତାରାପୁର ଗଣହତ୍ୟାରେ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା କହିବା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତିବା ଲାଗି ଜାଲି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜାଲିଦସ୍ତାବିଜ ସ୍ୱାରା ସେ ସେତେବଳେ ନିଜକୁ ନାବାଳକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ସହ ଗିରଫ କରିବାକୁ ସେ ବିହାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।