Puri hotel death: ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଅପରାଧୀ ଫେରାର

Puri hotel death: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତର ଛିଟା। ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସସିଏସ (ସ୍ଵୟଂଶାସିତ) କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
Trending Photos
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ତର ଛିଟା। ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସସିଏସ (ସ୍ଵୟଂଶାସିତ) କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିହରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ହୋଟେଲରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ ମୃତକ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ସ୍ମାରକ ଚୌଧୁରୀ ଓରଫ୍ କୁନା। ତାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ଵର ଅଞ୍ଚଳରେ। କୁନା ପୁରୀର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲରେ ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ପେଟକୁ ଶକ୍ତ ଆଘାତ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷିତ
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୁନାଙ୍କ ପେଟରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁରୀ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏସପି
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ନିଜେ ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକାଧିକ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଆମେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି।"
ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଦାବି
ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସହରରେ ବଢୁଥିବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁରାକ୍ ଖୋଜିବା ସହ ଅତିଶୀଘ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି।